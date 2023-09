Bolsa Família de outubro foi antecipado por decisão do Governo? Veja datas

O programa social Bolsa Família já anunciou o calendário de pagamentos referente ao mês de outubro. O cronograma de pagamento terá início no dia 18 de outubro e será concluído no dia 31 do mesmo mês, seguindo um esquema organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Não há previsão de antecipação.

Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro: