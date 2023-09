Calendário Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento atualizadas

É importante que os beneficiários estejam atentos às datas específicas de pagamento de acordo com o final do NIS, garantindo o acesso aos recursos dentro do prazo estabelecido.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que oferece diferentes benefícios, de acordo com a situação de cada beneficiário. As modalidades de benefícios incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Valor de R$ 142, pago por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias cujos benefícios somados não atinjam R$ 600, garantindo o mínimo necessário;

Benefício Primeira Infância (BPI): Adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Os pagamentos começaram em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Para casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para se beneficiar do Bolsa Família, as famílias devem cumprir condições relacionadas à saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, avaliação nutricional das crianças até sete anos e acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

Certifique-se de informar a condição de beneficiário ao matricular crianças na escola e ao vaciná-las no posto de saúde.