Gerente será indenizada por ser forçada a fazer 'dancinhas motivacionais'

Uma ex-gerente de um supermercado na Bahia será indenizada em R$ 5 mil por danos morais após denunciar ser obrigada a fazer "dancinhas e cânticos motivacionais" em reuniões.

O que aconteceu

A prática do "cheers" era realizada em uma unidade do Bom Preço durante reuniões da gerência e outros momentos nas lojas. A trabalhadora afirmou que era obrigada a dançar e que o "cheers" fazia parte do "método organizacional" dos supermercados.