CEO do JP Morgan Chase: IA reduzirá trabalho a '3 dias e meio' na semana

A inteligência artificial é considerada crucial dentro do JP Morgan Chase, disse o executivo da gestora de capitais. "É fundamental para o sucesso futuro de nossa empresa", disse, e destacou que a IA atua no desenvolvimento de novos produtos, na relação com o cliente, na melhoria da produtividade e no gerenciamento de riscos.

Semana de trabalho de 4 dias é alvo de projetos no mundo

Os projetos-pilotos com semanas mais curtas que foram realizados até agora têm gerado efeitos positivos. Num estudo britânico divulgado em 2023, os funcionários se mostraram menos estressados e apresentavam risco menor de questões psíquicas como o burnout (esgotamento profissional).

O Brasil também faz testes com empresas que, somadas, têm mais de 400 funcionários. O teste começou no início de setembro e é acompanhado pela organização internacional 4 Day Week, que avalia os impactos dessa nova forma de trabalho desde 2019.