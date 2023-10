Consignado é retomado para BPC e está vetado para Bolsa Família; veja regra

Após a decisão do STF, o governo Lula disse que beneficiários do Bolsa Família não poderiam fazer empréstimos com o benefício, porque ele é para alimentação. O governo federal afirmou que ao encerrar o Auxílio Brasil e recriar o Bolsa Família, o programa voltou ao "conceito original" de transferência de renda e não se constitui como salário, o que veda o empréstimo consignado. Para o ministro Wellington Dias, de Desenvolvimento Social, o Bolsa Família não pode ser "comprometido com juros" de empréstimos.

Como fica o consignado do BCP?

É um empréstimo com parcelas descontadas direto no pagamento. Antes de cair na conta do beneficiário, o valor da parcela do empréstimo já é descontado.

Cada parcela não pode ser maior que 30% do valor do benefício. Isso dá R$ 396 sobre o salário mínimo, de R$ 1320. O prazo para quitação do empréstimo é de, no máximo, 84 meses (7 anos).

Os bancos são livres para oferecer ou não este empréstimo. O Banco Central não tem informação de quais instituições estão oferecendo o empréstimo do consignado. Mas Banco do Brasil, Banco Mercantil, C6, Bradesco, Itaú, Pagbank e Santander foram contatados e confirmaram a oferta do consignado do BPC.

Quais as taxas?

O limite máximo da taxa de juros é de 1,91%. O teto foi definido pelo CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) para empréstimos do INSS, o que se estente ao BCP.