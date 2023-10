Governo prevê saldo recorde de US$ 93 bilhões na balança comercial em 2023

O governo federal prevê saldo recorde de US$ 93 bilhões na balança comercial em 2023. A nova previsão foi divulgada nesta segunda-feira (2) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Revisão da expectativa

Saldo da balança comercial foi revisado. De acordo com a nova expectativa, o saldo deve ter exportação de US$ 334 bilhões e importação de US$ 241 bilhões. Se confirmado, o saldo de US$ 93 bilhões será o maior desde o início da série histórica, em 1989.