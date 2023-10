Mercado publicitário perde o comunicador Paulo Giovanni

O publicitário ficou na agência até 2007. Em 2011, assumiu como CEO da Leo Burnett Tailor Made, quando a rede global comprou a sua agência Tailor Made.

Atualmente, era sócio do Grupo Trademark, que controla as agências Pop Trade e Seven Trade; e também da agência AKM Performma.

Giovanni foi eleito o "Cidadão do Marketing de 2015" pelo júri do Prêmio Marketing Best; recebeu o prêmio Caboré 2011 como Líder/Empreendedor da Indústria da Comunicação; foi escolhido três vezes como "Publicitário do Ano", pelo Prêmio Colunistas Brasil e também já havia sido eleito para o Hall da Fama do Marketing Brasileiro pela Academia Brasileira de Marketing.

O sepultamento acontece hoje (02), às 15h30, no Cemitério Morumby, em São Paulo.