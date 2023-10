O que é ponto facultativo? Quem precisa trabalhar em SP nesta terça?

Ponto facultativo na prática

Os governos federal, estadual e municipal definem os dias de pontos facultativos. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as empresas não têm a obrigação de seguir essas datas, ao contrário do que ocorre com os feriados.

Geralmente, entidades do serviço público, como escolas, secretarias e postos de saúde, suspendem suas atividades em dias de ponto facultativo. No setor privado, as empresas decidem por conta própria se abrirão ou não para o público nessas datas.

Sendo uma decisão facultativa, nenhuma empresa está sujeita a punições administrativas por optar por operar ou não em determinado dia, o que difere da situação dos feriados, nos quais a lei exige a interrupção das atividades.

Nesse contexto, os empregados devem estar atentos para verificar se serão liberados ou não por seus empregadores. Outra alternativa é negociar a possibilidade de trabalho remoto com o empregador.

Municípios e governos também podem instituir ponto facultativo?

Sim, em geral, datas religiosas são adicionadas ao calendário municipal como pontos facultativos. Contudo, o número de pontos facultativos municipais não pode exceder quatro por ano, incluindo a Paixão de Cristo.