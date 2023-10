Bolsa Família de outubro foi antecipado por decisão do Governo? Veja datas

O calendário de pagamento do programa Bolsa Família para o mês de outubro já foi anunciado pelo governo federal. Os repasses terão início em 18 de outubro e serão concluídos no dia 31 do mesmo mês, seguindo uma programação baseada no final do número NIS de cada beneficiário. Não há previsão de antecipação.

Abaixo, apresentamos as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro de acordo com o NIS final: