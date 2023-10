Parcelamento sem juros está na cultura do brasileiro, dizem shoppings

A possibilidade de acabar a modalidade de parcelamento sem juros abriu uma discussão entre grandes bancos, varejo e fintechs. Associações do setor de comércio e serviços defendem a modalidade de pagamento. As entidades se uniram para pedir que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não deixe que os bancos acabem com o parcelamento sem juros. Além da Abrasel, integram a campanha a Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores), Afrac (Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços), Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção e a CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas).

Projeto de Lei aprovado pelo Senado estabelece limite para as taxas de juros do rotativo do cartão. Pelo texto, a taxa de juros máxima fica limitada a 100%. Ou seja: a dívida pode no máximo dobrar no período de um ano. O texto, porém, não trata do fim do parcelamento de compras sem juros. Durante a tramitação do projeto, interlocutores do setor bancário procuraram parlamentares para negociar mudanças relacionadas aos juros de compras parceladas. A pressão, contudo, não surtiu efeito e os relatores da Câmara e Senado não trataram do tema na proposta.