Grávidas em cargo temporário têm direito à licença-maternidade, decide STF

A defesa da professora, por outro lado, argumentava que os direitos garantem a participação feminina no ambiente de trabalho e, retirá-los, seria forçar à mulher escolher entre carreira e maternidade.

O relator, ministro Luiz Fux, defendeu que o direito à licença-maternidade é uma forma de garantir à mulher toda a assistência não apenas a si mesma como também ao recém-nascido na fase inicial da vida. Por isso, os direitos dizem respeito à dignidade da pessoa humana.

Fux reforçou ainda que a gravidez se trata de uma "responsabilidade adicional que recai desproporcionalmente sobre as mulheres".

É neste contexto que nasce o dever do Estado em garantir que o fardo decorrente do excesso de responsabilidades acumuladas pela mulher contemporânea possa ser atenuado, aumentando os incentivos para que a decisão de ser mãe não se torne uma exceção. Ao menos, não por falta de políticas públicas que forneçam o suporte necessário para o exercício da maternidade"

Luiz Fux, ministro do STF

Por unanimidade, os demais ministros acompanharam o colega. O decano, Gilmar Mendes, não participou da sessão.

A sessão foi dinâmica após o voto de Fux. O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, questionou um a um dos colegas se eles tinham divergências, o que agilizou o julgamento.