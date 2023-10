Festão em Noronha: quem é o bilionário que convidou Bill Gates para casório

Gosto por programação. Natural de São Paulo, Henrique Dubugras tem 27 anos e começou a programar aos 12 anos. Em entrevista ao portal No Corre em 2018, ele contou que queria jogar um jogo online pago, mas sua mãe não lhe deu dinheiro, então ele passou a pesquisar como criar algo parecido e grátis.

Faculdade abandonada. Após criar — e vender — sua primeira empresa, Henrique se mudou para os EUA e começou a cursar ciência da computação na Universidade de Stanford, na Califórnia. Porém, segundo a Forbes, ele abandonou o curso para se dedicar aos negócios.

Bilionário aos 26. Entrou para a lista de bilionários da revista norte-americana em 2022, aos 26 anos. Segundo o ranking divulgado na época, ele tinha patrimônio avaliado em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,8 bilhões).

Laura Fiuza é engenheira de software Imagem: Reprodução/Linkedin

Fortuna compartilhada. Grande parte da fortuna de Henrique foi construída ao lado do amigo Pedro Franceschi. Também segundo a Forbes, eles se conheceram em 2012, quando cursavam o último ano do ensino médio no Brasil, através do Twitter.

Pouco ativo nas redes sociais. Apesar de ser do ramo da tecnologia, o brasileiro é discreto nas redes sociais. Ele mantém um perfil no Instagram sem publicações e usa o X, o antigo Twitter, mais para assuntos relacionados ao trabalho —assim como sua página no LinkedIn.