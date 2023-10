Divórcio: Como proteger seu dinheiro e se blindar contra dívidas de ex

Constituir uma offshore nem sempre vale a pena. Segundo a especialista, é uma alternativa muito custosa. Só vale a pena se a família tem conta bancária no exterior e um grande patrimônio.

FGTS também pode entrar na partilha

O que vai entrar na partilha depende do regime de bens e do pacto nupcial. Mas, no caso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) concluiu que o FGTS pode ser partilhado na separação do casal, desde que sejam observadas as regras do regime de bens adotado na união.

Mas divórcio não altera regra de saque do FGTS. O dinheiro do saldo no fundo só pode ser sacado em alguns momentos específicos, como demissão ou para pagar imóvel próprio, e não em caso de separação. Então esse dinheiro só será dividido quando for sacado, sempre de acordo com o regime de bens do casamento e com o que foi acordado no divórcio.

A mesma regra vale para investimentos acumulados individualmente. "A partilha de ambos não atinge casais que optaram pelo regime de separação total de bens, por exemplo", diz Gabriela.

Não vale para previdência privada. No caso de planos de previdência privada, a advogada afirma que, por incluir um beneficiário estabelecido no ato da assinatura do contrato, não há partilha.