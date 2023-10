Desenrola: como criar conta gov.br prata ou ouro para renegociar dívidas

O Desenrola Brasil começa nesta segunda-feira (9) as renegociações da faixa 1, voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Para participar desta etapa, que prioriza dívidas de até R$ 5.000, é preciso ter uma conta gov.br prata ou ouro. Entenda as diferenças entre os níveis e veja como atualizar o seu.

O que é a conta gov.br

Lançado em 2019, o sistema gov.br reúne informações e serviços públicos da esfera federal. Lá, é possível consultar o CPF, acessar dados do SUS e obter certificado de vacinação. A conta também serve para resgatar o dinheiro esquecido em bancos a partir do SVR (Sistema de Valores a Receber), por exemplo.