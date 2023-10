UOL News ganha novos horários e edições mais longas a partir de 16/10

O UOL News é transmitido ao vivo na homepage do UOL, no canal oficial do UOL no YouTube, Facebook no TikTok, na Pluto TV e no canal 2152 da Samsung TV. Depois das transmissões, o público pode assistir a todos os programas na íntegra pelo UOL Play e YouTube. O programa também tem um canal no WhatsApp, o Cafezinho do UOL News, com atualizações o dia todo, de segunda a sexta.

Veja como fica a nova agenda diária do UOL News

UOL News 1ª edição, com Fabíola Cidral e Josias de Souza Imagem: Arte/UOL

O UOL News 1ª edição tem apresentação de Fabíola Cidral e comentários de Josias de Souza. Às segundas e sextas, participam Tales Faria e Madeleine Lacsko. Às quartas, Tales Faria. Terças e quintas, Juliana Dal Piva e Leonardo Sakamoto.

O UOL News 2ª edição é apresentado por Diego Sarza. Às segundas e quartas, participa Leonardo Sakamoto. Às terças, Carla Araújo. Quinta é de Tales Faria e sexta, de Carla Araújo e Leonardo Sakamoto.

UOL News 2ª edição, com Diego Sarza Imagem: Arte/UOL

Conteúdo mais completo e mais profundidade

Para Fabíola Cidral, a mudança será uma oportunidade de entregar um conteúdo mais completo ao público. Ela conduz a 1ª edição do programa, no ar das 10h às 12h30.