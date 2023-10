Bancos e Correios funcionam hoje: veja o que abre e o que fecha nesta sexta

O funcionamento de serviços essenciais vai mudar nesta sexta-feira (13), emenda do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os bancos, por exemplo, funcionam normalmente, enquanto as agências do INSS estarão fechadas. Veja o que abre e fecha nesta sexta:

Bancos

Bancos reabrem nesta sexta com funcionamento normal. No sábado (14) e no domingo (15) as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para transferências e pagamento de contas. Contas vencidas na quinta precisam ser pagas nesta sexta para não ter cobrança de multa.