Iate e mansão da Angélica: o que comprar com os R$ 12 mi da Mega-Sena

Com capacidade para até oito pessoas, tem uma plataforma na popa com espaço para banho de sol e festas. No banheiro, tem um box fechado, pia e armários, com pedras e materiais nobres ao estilo italiano.

O preço inicial do iate é de R$ 12 milhões, em uma configuração "mais básica".

Mansão que foi de Angélica e Luciano Huck está à venda há nove anos e custa R$ 12 milhões Imagem: Reprodução/YouTube

Mansão da Angélica e Luciano Huck

Um duplex do casal, que fica na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro, está à venda há mais de nove anos. Ocupa um terreno de mais de 2 mil m².

À venda por R$ 12 milhões, tem uma piscina, canil, garagem para até oito carros, cozinha gourmet equipada para preparo de pizzas, salão de jogos, sala com lareira e escritório. A suíte principal tem dois banheiros, uma hidromassagem e três closets de roupas.