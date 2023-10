Qual o futuro das livrarias com o fim de grandes redes e domínio da Amazon?

O faturamento total do mercado livreiro teve queda de 6%, e o número de livros vendidos caiu 23%. Foram R$ 5,5 milhões em 2022 contra R$ 5,8 milhões em 2021, mantendo estável a taxa de novas impressões e reimpressões. O valor inclui vendas de livros físicos, incluindo didáticos, e os digitais. O setor livreiro vendeu 324 milhões de livros, o que representa uma queda de 23% em relação a 2021, quando foram vendidos 409 milhões de exemplares.

As vendas em livrarias e sites próprios somam 26,6% do total, abaixo daquelas feitas em canais exclusivamente digitais (35,2%). A pesquisa Nielsen não detalha os números por empresa — mas é neste segundo segmento que estão grandes varejistas online, como Amazon e Submarino.

Apesar do sumiço das grandes redes, o número de livrarias físicas no Brasil segue relativamente estável. Hoje, o Brasil possui cerca de 2.972 livrarias no total. Há 10 anos, esse número era de 3.026 livrarias, de acordo com o Anuário 2023, feito pela ANL (Associação Nacional de Livrarias)

O cenário é ruim. Nosso maior problema, nos últimos 10 anos, é a redução dos metros lineares de prateleiras e vitrines para exposição dos livros. As livrarias com grandes metragens estão fechando, e as livrarias que ficam estão ampliando a diversidade de produtos, ou seja, estão incluindo mais produtos para a venda, que não são livros. Essa estratégia é para ter margens maiores de lucro e itens com maior preço-médio que permitam sustentar o custo operacional de uma loja, especialmente as de shoppings."

Gerson Ramos, diretor comercial da editora Planeta Brasil, ex-diretor da CBL e do Conselho da Fundação Observatório do Livro.

Qual o peso do avanço da Amazon?

Especialistas acreditam que a Amazon abocanhou boa parte das vendas em canais exclusivamente digitais. O faturamento anual da gigante do varejo digital com livros é estimado em R$ 1,4 bilhão. Isso é maior do que todas as livrarias brasileiras juntas, que faturaram R$ 1,08 bilhão. A Amazon não divulga dados.