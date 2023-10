Bolsa Família de outubro foi adiantado pelo Governo? Confira pagamentos

O governo federal anunciou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro.

As transferências de recursos iniciarão no dia 18 e serão finalizadas até 31 de outubro, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Não há previsão de adiantamento dos depósitos.

Seguem as datas de pagamento do Bolsa Família para outubro, de acordo com o NIS: