Calendário INSS: veja as datas de pagamento da aposentadoria em outubro

O calendário de pagamentos dos benefícios do INSS para o mês de outubro já foi divulgado, com as transferências começando no dia 25 deste mês. O Ministério da Previdência Social estima que aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas receberão seus pagamentos programados para 2023.

É importante observar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo distinguidas entre beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles com renda mensal superior a esse valor.

Como Descobrir sua Data de Pagamento?