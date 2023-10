Auxílio Gás será de R$ 106 em outubro; veja regras e calendário

NIS terminando em 1: 18 de outubro

NIS terminando em 2: 19 de outubro

NIS terminando em 3: 20 de outubro

NIS terminando em 4: 23 de outubro

NIS terminando em 5: 24 de outubro

NIS terminando em 6: 25 de outubro

NIS terminando em 7: 26 de outubro

NIS terminando em 8: 27 de outubro

NIS terminando em 9: 30 de outubro

NIS terminando em 0: 31 de outubro

Quem tem direito ao benefício?

O programa é destinado a famílias de baixa renda. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência têm prioridade.

O auxílio subsidia 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor do benefício, que é pago a cada dois meses, varia de acordo com o preço médio do botijão no país. Atualmente, mais de 5,3 milhões de famílias recebem o dinheiro em todo o país. Para isso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa.

Ainda assim, a inscrição no Cadastro Único não garante a entrada automática no programa. Famílias são selecionadas e incluídas a cada dois meses, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Posso sacar os valores?

Tal como no Bolsa Família, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem. Não é necessário ir até uma agência para sacar. É possível usar o cartão para fazer compras por meio da função de débito e também sacar o dinheiro nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa.