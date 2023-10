Em carta ao BC, Abranet diz ser contra limitação do parcelado sem juros

Limitação traria impactos negativos para a economia. "Consideramos nociva à sociedade brasileira qualquer limitação à livre negociação de compras parceladas, pelos impactos negativos sobre a capacidade de compra das famílias - em especial as de menor renda", afirma a carta.

Autorregulação não pode ignorar escopo de lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Lula. Segundo a Abranet, a autorregulação refere-se expressamente ao estabelecimento de teto máximo de juros para o chamado "rotativo de cartão", e o correspondente parcelamento de faturas em atraso. Não há razão lógica para que a Febraban insista em inserir a limitação do Parcelado Sem Juros nesta discussão

BC colocou em negociação com o setor privado proposta para limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito. A proposta foi informada pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, à Reuters. Procurados pelo UOL na terça-feira (18), o BC e a Febraban não comentaram a reunião realizada pelo BC.

A Abranet entende que, diferentemente do que ocorreu na primeira reunião incluindo representantes do BC, da Febraban, de associações das credenciadoras e emissores independentes e de varejistas, as reuniões a partir de agora devem focar no que importa: medidas de autorregulação que se refiram exclusivamente aos juros do rotativo e parcelamento de fatura. Parcelado sem juros não deve ser pauta desses encontros.

As compras parceladas são o motor do consumo no Brasil (50% do volume de cartões, atingindo R$ 1 trilhão/ano, equivalente a 10% do PIB). Muitas vezes, o parcelado é a única opção de consumo de grande parte da população, e é a linha de crédito mais barata para o lojista: as taxas são inferiores a 20% ao ano, 22 vezes menor que os 446% do rotativo de cartões.

Abranet (Associação Brasileira de Internet), em carta ao BC