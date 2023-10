'R$ 15 mil do Auxílio-Brasil': Como receber indenização por vazamento?

A consulta indicará se a pessoa está listada na base de dados supostamente comprometida e se ela é elegível para receber uma indenização. Importante notar que isso não implica o pagamento imediato, pois o processo ainda não foi concluído. O portal tem como objetivo principal informar às pessoas se têm direito a indenizações, para que possam manifestar interesse no processo.

Pagamento não é Garantido

A indenização não possui garantia de pagamento. O Instituto Sigilo afirma que a ação tem boas perspectivas de sucesso, mas a duração do processo é incerta. A organização não é responsável por efetuar os pagamentos. Se a decisão de indenização for mantida, cada beneficiário cujos dados foram vazados deverá buscar a execução da sentença ao término do processo, com auxílio de um advogado.

O Instituto Sigilo não revelou como obteve acesso à suposta base de dados vazados, embora afirme que as informações coincidem com as dos brasileiros cadastrados no site. Segundo o site, 471 mil pessoas são elegíveis para indenização.

A organização planeja entrar em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para cadastrar advogados em todo o país, fornecendo assistência aos associados do instituto para receber a indenização.

O processo é suscetível a demorar devido às partes envolvidas serem entidades públicas com prazos diferenciados. Alguns especialistas questionam a legitimidade da lista de dados supostamente vazados, que não é pública, e têm dúvidas sobre a utilização das informações inseridas no portal de consulta.