Calendário INSS: confira os dias de pagamento da aposentadoria de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou público o calendário de pagamentos dos benefícios para o mês de outubro, com início das transferências financeiras programado para o dia 25. A expectativa é que aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas recebam os pagamentos referentes a 2023.

É importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, estabelecendo diferenciação entre beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles cuja renda mensal ultrapassa esse valor.

Para descobrir a data exata de recebimento, é simples: basta verificar o último dígito do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o número do cartão termina em 123456789-0, o último dígito é 9. Para beneficiários com histórico de recebimento, as datas de pagamento seguem o padrão convencional.