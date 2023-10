Leilão da Receita tem celulares, brinquedos e carros; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo vai fazer mais um leilão online de mercadorias apreendidas ou abandonadas nesta quarta-feira (25). Celulares, eletrônicos e até veículos poderão ser arrematados. Veja abaixo como participar.

Como funciona?

As propostas do leilão começaram no último dia 11 e os lances podem ser feitos até as 18h (horário de Brasília) desta terça-feira (24). A abertura da sessão pública para lances ocorrerá na quarta-feira (25).