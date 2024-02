Dinheiro da Eletrobras pode baratear conta de luz? Veja o que governo pede

A ideia é utilizar o valor para descontar os empréstimos que foram feitos pelas distribuidoras de energia por meio da Conta Covid e da Conta Escassez Hídrica. A Conta Covid foi criada durante a pandemia para viabilizar a operação das companhias de energia naquele período. O setor lidava, na ocasião, com forte queda no consumo e também aumento da inadimplência. Um empréstimo de quase R$ 15 bilhões foi contratado para as empresas como um socorro financeiro.

A criação da Conta Escassez Hídrica partiu de uma premissa semelhante. Em 2021, o país enfrentava a pior crise hídrica em 90 anos, o que impactou diretamente os custos de energia. Mais um empréstimo foi feito, este de R$ 6,6 bilhões. O ministro explicou que as distribuidoras arcam hoje com o pagamento desses empréstimos e os juros giram em torno de 12% a 13% ao ano, mais a inflação.

Os custos são inevitavelmente repassados ao consumidor. Silveira destacou que já está falando com a Eletrobras, mas caso a companhia não seja "sensibilizada", ele deve submeter a MP ao Congresso Nacional.

Os empréstimos também ficaram bem mais caros com o tempo. Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, lembra que os empréstimos foram tomados em uma época de uma Selic muito baixa, em 2%. "Não há dúvidas que o cenário em que o empréstimo foi tomado é completamente diferente das contas que nós temos hoje", diz. "Esse é um dos motivos pelo qual a gente vê uma preocupação por parte do Ministério de Minas e Energia para desafogar uma parte que, sem dúvida, prejudica a situação financeira das concessionárias, e por consequência, afeta as tarifas dos consumidores brasileiros".

Eletrobras pode adiantar o dinheiro?

Desde a privatização, ficou acordado que a companhia deve fazer aportes anuais à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que é basicamente um encargo setorial. O principal objetivo deste fundo, que foi instituído pela Lei 10.438/2002, é custear e financiar uma série de políticas do setor de energia.