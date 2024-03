Reportagem do UOL sobre calote bilionário na Caixa concorre a prêmio

Os premiados serão revelados em cerimônia na segunda-feira (25), às 19h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Haverá transmissão ao vivo no YouTube, no canal do Inac.

Serão escolhidos jornalistas, empresas, gestores e acadêmicos pelos melhores trabalhos em seis categorias: Academia, Tecnologia e Inovação, Governança Corporativa, Experiência Profissional, Jornalismo Investigativo e Comunicação Local. Na mesma noite, será definido ainda o vencedor do Grande Prêmio 2023.