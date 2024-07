Gasolina, passagem aérea e conta de luz pesam no bolso do consumidor

A prévia da inflação divulgada nesta quinta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra a gasolina, as passagens aéreas e as contas de luz como vilões dos brasileiros na entrada do segundo semestre.

O que aconteceu

IPCA-15 perdeu força ao avançar 0,3% em julho. A variação da prévia da inflação foi a segunda menor deste ano, atrás apenas da apurada em abril (0,21%). Com o resultado, o índice acumula alta de 4,45% no acumulado dos últimos 12 meses.

Vilões impediram variação menor do indicador. Em junho, a principal influência para o IPCA-15 partiram do grupo de transportes, que saltou 1,12% entre os dias 15 de junho e 15 de julho. O peso causou o maior impacto, de 0,23 ponto percentual, no resultado da prévia.