Vai viajar? Veja quando o dólar vai voltar a cair

Qual a melhor hora para comprar, então?

Quem vai viajar precisa ficar atento. Geralmente, sempre depois de alguns dias de alta, o dólar cai. Essa é uma hora boa para compras. O melhor é fazer as aquisições aos poucos, meses antes da viagem.

Existem também épocas do ano que são melhores para isso. A melhor temporada é no final do ano. "Nas últimas semanas do ano, a agenda política está mais esvaziada, o resultado fiscal do ano já foi divulgado e as coisas ficam mais calmas. Por isso, a cotação da moeda fica mais próxima do dólar real", explica Massote.

O que é "dólar real"?

É a cotação da moeda livre de interferências momentâneas, como uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Na teoria, a cotação de uma moeda é feita matematicamente, comparando-se a inflação de um país com a de outro. No caso, a do Brasil com as dos Estados Unidos", explica o especialista em câmbio.

Sem essas interferências, o real hoje, segundo ele, estaria valendo em torno de R$ 5,20.