B3 das pequenas empresas: BEE4 tem ações de 4 companhias e mira renda fixa

Mais Mu, Engravida, Plamev Pet e Eletron Energia. Estas companhias ainda não estão listadas na Bolsa de Valores, mas têm ações negociadas na BEE4, a bolsa de pequenas e médias empresas. A companhia afirma que tem uma fila de interessados que querem ser listadas na plataforma e que vai expandir a atuação para renda fixa em 2025.

Negócio

A BEE4 é uma espécie de bolsa de valores em que a empresa listada consegue vender ações — sem ter nenhuma ligação com a B3. As ações são representadas por tokens por meio da tecnologia blockchain. Em seu site, a companhia diz que o "processo é seguro, transparente e atende todas as regras do regulador de proteção ao investidor".

A BEE4 está desenvolvendo o mercado de acesso, segundo Patricia Stille, CEO da empresa. A executiva afirma que os custos para se tornar uma companhia listada na Bolsa são muito altos e nem todas as companhias conseguem arcar com eles. Ao ingressar na plataforma, a companhia listada tem uma série de regras para cumprir, mas são menos complexas em comparação à B3 e o processo é mais barato. As empresas na BEE4 têm faturamento máximo de R$ 300 milhões por ano.