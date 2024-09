Bolsa fecha no positivo com alta do petróleo, e dólar cai

Um potencial furacão se formando e com previsão de atingir a Costa do Golfo dos EUA no meio da semana inverteu a cotação do óleo. A possibilidade do fenômeno climático atingir regiões produtoras dos Estados Unidos e afetar a demanda foi o que provocou a virada.

Desta maneira, as ações da Petrobras fecharam em alta. PETR3 foi para R$ 41,87, com ganhos de 1,8% e PETR4 avançou 1,36%, para R$ 38,06, conforme dados preliminares.

Outro destaque — mas negativo — são as ações da companhia aérea Azul (AZUL4), com baixa de 8,56%, para R$ 4,06, conforme dados preliminares. "Houve queda devido a confirmação de negociações para captação de recursos. A empresa está enfrentando dificuldades de caixa, o que pode levar a uma eventual recuperação judicial", diz Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital.

E o dólar?

Duas forças fizeram um cabo de guerra com o dólar nesta segunda. O custo de vida no Japão, segundo Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, forçou o real a perder valor. "A inflação anual no país que era conhecido pela estabilidade de preços está perto de 3% e isso vem pressionando o Banco Central a subir as taxas de juros", diz o economista. Diante dessa expectativa, muitos investidores desmontam operações de "carry trade", pela qual emprestaram dinheiro a juros baixos no mercado japonês para aplicar aqui, em taxas altas. Isso provoca uma saída de dólares do Brasil.

É difícil estimar quanto movimenta o "carry trade". "Grandes multinacionais com matrizes em outros países pegam moeda com taxa de juros menores e aplicam em suas filiais aqui, ganhando no diferencial", explica Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresa de ouro e câmbio. "Grandes fundos e investidores de todos os tamanhos fazem essa operação, que movimenta algo na casa dos bilhões de dólares", diz ele.