Cédula de maior valor já lançada tinha valor astronômico e durou pouco

Entre janeiro e agosto de 1993, circulou no Brasil a cédula com o maior valor de face de nossa história: Cr$ 500.000. Meio milhão de cruzeiros!

O valor astronômico do cruzeiro durou apenas oito meses. A partir de agosto de 1993, o Brasil adotou uma nova política monetária, e o dinheiro mudou de nome para cruzeiros reais - que foi mantido até 1º de julho de 1994, quando o real entrou em circulação.

No período do cruzeiro real, a cédula continuou circulando, só que com um carimbo do novo valor: 500 cruzeiros reais.