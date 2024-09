Com prova online, nova lei dos concursos públicos é sancionada pelo governo

Impacto nos estados e municípios. Apesar de ser focada no nível federal, a lei permite que estados, municípios e o Distrito Federal atualizem suas normas de seleção com base nos princípios definidos no texto, promovendo maior uniformidade em todo o país.

O texto uniformiza procedimentos, reduzindo a judicialização e tornando mais claras as regras dos concursos públicos.

Esther Dweck , ministra da gestão e inovação em serviços públicos

Novidades sobre o concurso

Modalidades de provas mais diversificadas. A nova lei introduz três tipos de provas: de conhecimentos (escritas, orais), de habilidades (simulações, testes físicos) e de competências (avaliação psicológica e saúde mental). Isso amplia o escopo de avaliação dos candidatos.

Provas online. A legislação permite a realização de concursos de forma totalmente ou parcialmente a distância, desde que garantido o acesso igualitário aos dispositivos necessários e a segurança da informação.

Inclusão de políticas afirmativas. A lei assegura que os editais deverão respeitar políticas de diversidade, proibindo qualquer forma de discriminação e promovendo a inclusão de ações afirmativas nos concursos públicos, garantindo a isonomia.