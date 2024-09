Há saída? Relatório lista caminhos para mídia tradicional seguir relevante

O levantamento foi feito com 6 mil consumidores, de todo mundo, sobre seus comportamentos de consumo de mídia.

Os consumidores também aumentaram o uso de mídias sociais (52%) e videogames (50%), espaços os quais as empresas de comunicação tradicionais têm pouca ou nenhuma presença.

Além disso, 58% confiam tanto nas vozes de criadores de conteúdo independentes quanto em veículos de notícias já consagrados.

Para Luís Bonilauri, diretor executivo responsável pela área de Mídia e Entretenimento da Accenture na América Latina, as mudanças acontecerão de forma mais suave no Brasil - mesmo assim, ele aponta alternativas que devem ser tomadas de maneira rápida.

No Brasil, ainda há uma resiliência muito grande da TV aberta, com engajamento e programas que ainda têm sucesso. Mesmo assim, as empresas não têm mais tempo para esperar. Está claro pra todo mundo que elas não conseguiram competir com as big techs.

Luís Bonilauri, da Accenture

Estratégias de crescimento

A consultoria apontou estratégias que podem reposicionar as empresas de mídia tradicionais: