Mercado financeiro prevê inflação, PIB e juros mais altos em 2024

Para o mês de agosto, a previsão é que o IPCA apresente alta de 0,2% Se confirmado, o resultado vai representar uma perda de força ante a alta de 0,38% apurada no mês de julho. Para setembro e outubro, as projeções são de alta do índice oficial são de 0,36% e 0,3%, respectivamente.

Como deve ser o PIB

Previsão aponta para avanço maior da economia nacional em 2024. Com um crescimento do PIB acima do esperado no segundo trimestre, o mercado financeiro elevou, perla quarta semana seguida, a aposta de avanço da economia. A alta eleva a previsão de 2,46% para 2,68%.

Economia brasileira cresceu 1,4% entre abril junho deste ano. A alta ante o trimestre anterior foi divulgada na semana passada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) superou as expectativas do mercado financeiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 3,3%.

Expectativa para o ano que subiu de 1,85% para 1,9%. Já para os anos de 2026 e 2027, as projeções de crescimento da economia nacional permanecem estáveis em 2% para ambos os anos.

Juros mais altos

Projeções para a taxa Selic ao fim de 2024 sobe a 11,25% ao ano. Com a alta dos preços e o aquecimento econômico, os analistas elevaram em 0,25 ponto percentual as apostas sobre a taxa básica de juros. A primeira alta, de 0,25 ponto percentual, dos atuais 10,5% ao ano para 10,75% ao ano, é prevista já para a reunião que será realizada pelo Copom (Comitê de Política Monetária) na próxima semana.