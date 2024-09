Governo apresentará proposta para extinguir saque-aniversário, diz ministro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou nesta quinta-feira (12) que o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para extinguir o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Com a decisão, ele avalia criar um novo modelo de crédito consignado aos trabalhadores.

O que aconteceu

Marinho revelou projeto de lei para colocar fim no saque-aniversário do FGTS. O ministro destaca que o modelo impossibilita que os trabalhadores retirem o dinheiro das contas do Fundo ao serem demitidos e estima que 8 milhões de pessoas estão nessa situação.

Projeto de Lei será apresentado ao Congresso em novembro, prevê Marinho. "Estamos dialogando primeiro dentro do governo e, agora, queremos debater com o Congresso para aprovar uma proposta que garanta crédito acessível ao trabalhador", afirmou.