Golpe de R$ 340 mil: 'Vi dinheiro render e acreditei; hoje me sinto idiota'

"Foi nesse momento que percebi que tinha sido enganado, mas era tarde demais."

O golpe atingiu seu ápice quando o "professor" e seus assistentes desapareceram de repente. "Eles pararam de responder, apagaram o grupo de WhatsApp e sumiram", conta o produtor, frustrado com a falta de respostas.

"Achei que estava seguro com tantas pessoas no grupo, mas o golpe foi muito bem planejado."

'Só queria uma solução'

O problema piorou a situação do produtor rural, que já estava com dívida de R$ 800 mil no Banco do Brasil.

"Essa dívida já estava me deixando preocupado, e o golpe só piorou as coisas. Agora, além de tentar recuperar o que perdi, preciso lidar com essa dívida enorme."