Governo vai cumprir arcabouço fiscal rigorosamente, diz Alckmin

Alckmin destacou ainda outros programas voltados para a indústria. Dentre as iniciativas citadas estão o Mover, para indústria automobilística, o marco de garantias, com foco em reduzir o custo do financiamento, e a redução de prazos para registro de patentes no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O prazo era de sete anos, está em quatro anos, e a meta é chegar em dois anos até 2026.

Investimentos do BNDES

Desembolso do BNDES para a indústria cresceu 157%. O diretor financeiro do BNDES, Alexandre Abreu, também esteve no evento e destacou que o investimento do banco para a indústria cresceu mais de 80% de 2023 para 2024 e 157% na comparação com 2022. "A Nova Política Industrial prevê R$ 342 bilhões de crédito até 2026, sendo que o BNDES participa com R$ 260 bilhões. Até agosto já liberamos R$ 144 bilhões, então a tendência é superarmos e muito esses valores", disse.

BNDES lançará linha de recursos não reembolsáveis com foco em digitalização. Abreu anunciou que o banco lançará em outubro uma linha de crédito com juros mais baratos, para micro e pequenas empresas que tenham projetos de digitalização aprovados pelo Senai. Também disse que o banco anunciará em breve uma linha de recursos a fundo perdido para empresas que atuem na digitalização de outras empresas.

BNDES distribuirá "quantidade jamais vista de dividendos". Abreu defendeu a atual gestão do banco, sob a presidência de Aloizio Mercadante. "O BNDES é um ator importante, vem se recuperando de anos de decrescimento, dando lucro, vai distribuir uma quantidade jamais vista de dividendos que vai ajudar o governo federal no fiscal esse ano", disse.

Brasil Mais Produtivo

Nesta fase do programa Brasil Mais Produtivo, as empresas participantes terão apoio para ações de transformação digital. No evento foram lançados novos editais para financiar projetos de digitalização e modernização da indústria, para beneficiar 8.400 micro, pequenas e médias empresas. BNDES e Finep também lançaram linhas de crédito com foco em 1.200 médias empresas.