Dólar sobe, e Bolsa tem queda: tendência é cair mais, dizem bancos

Equilíbrio fiscal

Preocupações em torno da credibilidade fiscal, ou seja, do controle de gastos do governo, também colaboram para o aumento do risco no mercado nacional, diz o GS. Por isso, o mercado está de olho na entrevista coletiva de imprensa do Ministério do Planejamento sobre o relatório bimestral de receitas e despesas, apresentado na noite na sexta-feira (20), depois do fechamento do mercado.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda diminuíram a contenção do orçamento de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões. Esse valor será travado no orçamento em bloqueios, que precisam ser feitos em razão da elevação das despesas. Já a parcela de R$ 3,8 bilhões que estava contingenciada, pela frustração de receitas, foi revertida. No relatório bimestral de julho, eram R$ 11,2 bilhões bloqueados, montante que subiu R$ 2,1 bilhões para que seja cumprido o limite de gastos de 2024.

A estimativa para as contas públicas passou de um rombo de R$ 32,6 bilhões para R$ 28,3 bilhões. Isso é cerca de R$ 500 milhões menor do que o limite inferior da meta (R$ 28,8 bilhões) e, portanto, dentro do intervalo de tolerância. O governo federal espera arrecadar R$ 33,740 bilhões de setembro a dezembro deste ano.

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira (23) que a meta fiscal deste ano será mantida. "Alteramos as metas dos anos seguintes, sem mudar a de 2024", declarou durante a apresentação do Relatório de Receitas e Despesas referente ao quarto bimestre de 2024.

Petróleo e ferro

O minério de ferro cai após novos sinais de que a economia da China continua em dificuldades. O banco central chinês reduziu as suas principais taxas na noite do último domingo e fez uma injeção de liquidez equivalente a US$ 10,6 bilhões, num esforço para animar a economia. O petróleo opera estável com os riscos geopolíticos contrabalançados pela força do dólar.