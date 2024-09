'Governo não vai alterar a meta fiscal de 2024', diz Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira (23) que a meta fiscal deste ano será mantida. "Alteramos as metas dos anos seguintes, sem mudar a de 2024", declarou durante a apresentação do Relatório de Receitas e Despesas referente ao quarto bimestre de 2024.

O que aconteceu

Secretário garante compromisso com a meta fiscal deste ano. Guimarães recorda que as previsões de ajuste foram realizadas para os próximos anos, sem alterar a de 2024. "Sempre houve algum ruído de que poderíamos alterar a meta deste ano. Mas comprovamos a cada relatório bimestral todo esforço do governo para que isso não aconteça, como não vai acontecer", declarou.