Bolsa sobe com mais medidas de estímulo na China, e dólar cai

"Nos próximos meses, a inflação acumulada em 12 meses deve permanecer próxima ao limite superior do intervalo de tolerância, em meio a taxas mais elevadas", diz o RTI. O conteúdo do relatório será comentado em entrevista coletiva, às 11h, com Campos Neto e o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen.

Os dados do RTI também ajudam o real a se valorizar. Eles indicam que a economia doméstica está operando acima da sua capacidade potencial, segundo André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online. "Com os riscos inflacionários, o mercado avalia não haver outra alternativa se não a de intensificar o ritmo de aumentos da Selic", diz ele.

O Itaú, em documento para investidores, também reforça essa visão. "Em nossa visão, tal cenário reforça a leitura de que o recém-iniciado movimento de alta de juros deve se estender ao longo dos próximos meses, em direção à nossa projeção de 12% a.a. para o fim do ciclo", publicou o banco.

Isso melhoraria a situação para investidores que apostam no chamado diferencial de juros ("carry trade"). Eles emprestam dinheiro no exterior a juros baixos e aplicam na taxa brasileira, bem mais alta. Mas é ruim para Bolsa, já que uma Selic ainda mais alta prejudica as finanças das empresas e deteriora o valor das ações.

PIB dos EUA

A economia dos EUA cresceu 3% (taxa anualizada) no segundo trimestre, num ritmo mais acelerado do que Wall Street esperava. Economistas esperavam que a leitura seria de 2,9%. "O quadro geral da economia não mudou", disse Dave Wasshausen, diretor associado de Contas Econômicas Nacionais do Bureau of Economic Analysis (BEA) do Departamento de Comércio americano.