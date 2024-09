Buddemeyer quer expandir suas exportações e retoma operação na Argentina

A Buddemeyer quer expandir suas exportações, devido ao enfraquecimento da oferta do segmento 'cama, mesa e banho' no mercado externo, é o que diz Rafael Buddemeyer, CEO da empresa. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Na entrevista, Rafael Buddemeyer também afirma que a empresa retoma as operações na Argentina.