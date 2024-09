Shopping Iguatemi anuncia a 1ª loja da H&M no Brasil para o final de 2025

Haverá duas lojas no Brasil por enquanto. Maria Fernanda De Luca, COO da H&M no Brasil, afirma que a expansão da marca no Brasil vai depender dos resultados. A declaração foi dada durante o evento Latam Retail Show, realizado este mês. De Luca afirma que estão assinados os contratos com as duas primeiras lojas no Brasil e que a expansão no país tem um mapeamento estratégico e bem estudado. A localização da segunda loja ainda não foi divulgada.

H&M já havia falado sobre a intenção de vir para o Brasil antes. Em julho de 2023, a varejista disse que chegaria ao país em 2025. Gigante do varejo da moda já tentou vir ao Brasil outras vezes. Em 2014, a rede ensaiou abrir uma loja na avenida Paulista, mas desistiu.

Parte das peças será importada e outra parte produzida no Brasil. De Luca disse, durante o evento, que a previsão inicial era de que todas as peças viessem do exterior, mas que isto seria inviável na prática. Há projeção de colaborações com parceiros locais.