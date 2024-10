Indústria e serviços impulsionam alta de 3,5% do PIB de SP em 2024

O PIB (Produto Interno Bruno) do estado de São Paulo cresceu 3,5% de janeiro a julho de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Fundação Seade. Os setores que mais avançaram no período foram a indústria, com 3,9%, e os serviços, com 3%.

O PIB paulista também registrou avanço de 5,4% em julho de 2024 em relação ao mesmo mês do ano passado. Novamente, os destaques foram identificados nos setores de serviços (5,7%) e indústria (4,2%).

No acumulado dos últimos 12 meses, em comparação aos 12 meses imediatamente anteriores, houve ampliação de 2,1% do PIB do estado. Mais uma vez, os setores da indústria e dos serviços se destacaram, com altas iguais de 2,1%.