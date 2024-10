Chuvas atrasam e impactam plantio de soja, café e milho

Plantios afetados

Café e laranja no Sudeste. No Sudeste do país, "a seca afeta a florada da laranja e traz manchas no grão do café", informa Dayane Nascimento Figueiredo, meteorologista da Climatempo. Segundo ela, a falta de chuvas também atrasará o plantio da soja, do milho safrinha e algodão na região Centro-Oeste.

Milho no Nordeste. Na fronteira agrícola da região chamada Matopiba (formado com as primeiras sílabas dos nomes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), as chuvas estão marcadas apenas para a primeira quinzena de novembro. "Por lá, o período muito seco e as altas temperaturas atrasarão o plantio do milho", diz ela.

Soja no Sul. Na região Sul, houve chuva nos últimos dias, mas a previsão é a de que os meses de novembro e dezembro sejam mais secos. Isso pode afetar o plantio da soja.

O problema do Rio Grande do Sul são as chuvas não recorrentes e muito localizadas, não distribuídas por toda a região. Não garantindo assim a manutenção da umidade do solo. "O ideal seriam aquelas pancadas regulares que deixam um cheiro de terra", declara Dayane.

Na soja, secas durante o período em que a planta floresce causam reduções mais drásticas no rendimento de grãos."O ideal é que o agricultor espere as ótimas condições climáticas para obter uma boa semeadura e rendimento. Quanto mais forte a planta, maiores são as probabilidades de tolerar as condições adversas em fases mais críticas", reforça o pesquisador da Embrapa Soja, José Renato Bouças Farias.