'Compramos seu voto': Burger King trocará voto por batata frita

Para isso, basta qualquer consumidor apresentar o comprovante de votação no balcão dos restaurantes da marca na próxima segunda-feira (7). O comprovante de votação não será retido. A ação será limitada a 150 CPFs por restaurante.

Com isso, a marca afirma que pretende 'incentivar as pessoas a votarem' e 'reduzir a taxa de abstenção'. De acordo com o TSE, a taxa de abstenção nas eleições de 2022 foi de 20% (mais de 30 milhões de pessoas), maior porcentagem desde 1998.

A ação faz parte da campanha '2 por R$ 25 & Confirma'. A propaganda brincou com o formato tradicional das campanhas eleitorais, com candidatos e partidos fictícios para promover a oferta da rede.

O comercial de divulgação da iniciativa estará nas redes sociais do BK e na TV aberta. O filme será exibido nos intervalos dos programas Fantástico (Globo) e do Domingo Espetacular (Record).

É a terceira vez que a marca entra, de alguma forma, no debate eleitoral. Em 2018, o BK lançou a campanha 'Whopper em Branco', onde pessoas que declaravam que votariam em branco recebiam um sanduíche apenas com maionese e cebola. Em 2022, a marca lançou uma campanha que incentivava os jovens a tirarem o título de eleitor.

A criação da campanha foi da agência David. Confira: