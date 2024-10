Venda de veículos cresce 20% em agosto de 2024 em comparação a 2023

Mercado de motos elétricas enfrenta desafios, com queda nas vendas. Em agosto de 2024, o segmento de motos elétricas apresentou um recuo de 19% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2023, com apenas 4.709 unidades lacradas até o momento. A baixa oferta de produtos é apontada como um dos principais fatores para essa retração. "Embora o mercado de carros elétricos esteja crescendo rapidamente, o segmento de motocicletas elétricas enfrenta desafios específicos que precisam ser abordados. A aceitação do consumidor e a infraestrutura de recarga são fundamentais para impulsionar as vendas de motos elétricas", explica Cintia Falcão, diretora-executiva da Acrefi.

Acreditamos que, com inovações constantes e investimentos em tecnologia, as motocicletas elétricas têm um potencial significativo para se tornarem uma alternativa viável e sustentável no transporte urbano.

Cintia Falcão, diretora-executiva da Acrefi.