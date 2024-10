Bolsa oscila e dólar cai com chance de menor corte de juro nos EUA

Quando, no início daquele ano, a Rússia invadiu a Ucrânia, o barril do tipo Brent chegou ao pico de US$ 122 em maio. Isso por conta das sanções ocidentais contra o Kremlin, segundo maior produtor mundial. Até mesmo em 2024, em abril, após o primeiro ataque do Irã contra Israel, o Brent chegou a US$ 90. Mas, atualmente, o preço do barril está em US$ 77.

O que contém essa alta é a economia mundial, em especial a chinesa. A maioria das nações adotou, nesse cenário pós-pandemia, uma política de juros altos, o que esfria a demanda por petróleo.

O consumo vem caindo, principalmente na China, que vê sua atividade economia esfriando cada dia mais. E isso segura a cotação do barril. Tanto é que os preços estão atualmente no menor nível dos últimos três anos. Os cineses compram quase toda a produção do Irã.