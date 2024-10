Brasil Cacau relança chocolate da Turma da Mônica, sucesso nos anos 90

A Brasil Cacau anunciou o retorno do chocolate da Turma da Mônica, sucesso nos anos 90.

O que aconteceu

A Brasil Cacau anunciou o relançamento do chocolate da Turma da Mônica. O produto é vendido em tabletes de 20g.

O chocolate da Turma da Mônica foi sucesso nos anos 90. A intenção da marca é resgatar a memória afetiva do consumidor, além de apresentar o produto ao público mais jovem, com um lançamento às vésperas do Dia das Crianças.