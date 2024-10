Bolsa e dólar fecham em alta com petróleo passando de US$ 80

Depois da alta da semana passada, quando houve o maior avanço em mais de um ano, os valores seguiram subindo. Em Nova York, o petróleo WTI para entrega em novembro fechou em alta de 3,57%, a US$ 77,14 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo tipo Brent para dezembro avançou 3,55%, a US$ 80,93. Tudo isso depois do Brent ter subido mais de 8% e o WTI ter acumulado valorização de 9% na primeira semana de outubro.

É a primeira vez desde agosto que o preço chega a esse patamar. "O ambiente segue de aversão ao risco, impulsionado pela escalada do conflito no Oriente Médio, que afeta o transporte da produção devido a potenciais ataques com mísseis e faz com que o preço do petróleo no mercado internacional suba", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Mas a alta acabou beneficiando a Bolsa hoje. "A subida do Ibovespa acontece por causa da alta no preço do petróleo. Como somos exportadores, o valor mais alto lá fora faz com que entrem mais dólares por aqui", diz Gusmão.

Com isso, as ações da Petrobras tiveram ganhos. PETR3 foi a R$ 41,95, com aumento de 1,43%, enquanto PETR4 teve avanço de 1,24%, chegando a R$ 38,31, conforme dados preliminares.

No curto prazo, entretanto, o Ibovespa segue com dificuldades em definir uma tendência, segundo Fábio Perina, analista do Itaú. "A retomada do movimento de alta nos mercados americanos poderá ser um gatilho positivo por aqui", diz ele. Na semana que vem, começa a temporada de balanços do terceiro trimestre por lá.

Inflação

Na ponta que segurou a alta do Ibovespa estava o IGP-DI, que subiu 1,03% em setembro, depois de ter tido elevação de 0,12% em agosto. O total veio acima da expectativa do mercado, de 0,80%. O avanço dos preços de produtos como soja, bovinos, leite e laranja para o produtor foi o que fez o índice acelerar, segundo a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em 12 meses, o acumulado está em 4,83%.